Стокгольм, 31 марта, 2025, 15:37 — ИА Регнум. Швеция предоставит Украине крупнейший с 2022 года пакет военной помощи на сумму 16 млрд крон (около 1,6 млрд долларов). Об этом 31 марта заявил министр обороны королевства Пол Йонсон.

«Мы оцениваем, что около 70% помощи могут быть предоставлены в 2025 году, а оставшаяся часть — в 2026 году», — добавил он в ходе пресс-конференции.

Йонсон уточнил, что более половины выделенных средств пойдут на покупку вооружений и техники, которые поставят на Украину. Точной информации о том, что будет приобретено, нет, так как соответствующие контракты еще не подписаны.

Министр также подчеркнул, что такое решение было принято с учетом критического положения киевского режима. О выступлении Йонсона сообщила шведская газета Göteborgs-Posten.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Испании Педро Санчес в феврале сообщил, что страна выделит Украине 1 млрд евро в 2025 году. По его словам, Мадрид продолжит поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

Президент РФ Владимир Путин 18 марта в ходе беседы с американским коллегой Дональдом Трампом назвал ключевым условием для мирного урегулирования конфликта на Украине прекращение иностранной военной помощи киевскому режиму. Поставки оружия также нужно прекратить, чтобы не допустить эскалации конфликта, отметил он.