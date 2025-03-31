Париж, 31 марта, 2025, 15:34 — ИА Регнум. Решение об отстранении избранных политиков от занимаемых ими должностей должно приниматься народом. Об этом 31 марта заявил основатель левой партии «Непокорная Франция» Жан-Люк Меланшон.

Global Look Press/Alexis Sciard/Keystone Press Agency Марин Ле Пен

«Решение об отстранении избранного представителя от должности должен принимать народ», — написал он в соцсети X (ранее Twitter).

Таким образом Меланшон прокомментировал вынесение обвинительного приговора лидеру парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Как сообщало ИА Регнум, днем 31 марта суд в Париже признал лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» виновной в растрате средств Европарламента с помощью фиктивного найма ассистентов депутатов. В числе других последствий этот приговор подразумевает поражение в избирательных правах, что может помешать Ле Пен участвовать в президентских выборах во Франции в 2027 году.

Согласно судебному решению, Ле Пен обязана будет два года носить электронный браслет, а также заплатить штраф в размере 100 тыс. евро.

Ранее, в июле 2024 года, парижская прокуратура начала судебное расследование против лидера парламентской фракции по подозрению в нарушении правил финансирования кампании во время выборов президента Франции в 2022 году. Тогда Ле Пен заняла второе место во втором туре, уступив действующему главе государства Эммануэлю Макрону.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 31 марта прокомментировал обвинительный приговор Ле Пен за растрату средств ЕП. По его словам, все больше и больше стран Европы занимается попранием демократических норм.