Спасатели из РФ обнаружили живого человека в под завалами в Мьянме
Мьянма, 31 марта, 2025, 15:35 — ИА Регнум. Российские спасатели обнаружили, что под завалами в Мандалае находится живой человек. Об этом 31 марта сообщили в МЧС РФ.
В ведомстве рассказали, что человека обнаружили кинологи.
«Служебная собака, специально обученная на поиск живых людей, подала вожатому знак. Вероятно, под завалами есть выживший. Для доступа к нему специалисты разбирают конструкции», — сообщили в МЧС.
Операция по спасению человека может продлиться несколько часов, добавили в ведомстве.
Как сообщало ИА Регнум, в Мьянме 28 марта произошло мощное землетрясение. По разным оценкам, магнитуда составила от 7,7 до 7,9. Эпицентр землетрясения находился недалеко от второго по величине города Мьянмы — Мандалая в округе Сикайн. За ним последовало второе землетрясение магнитудой 6,4.
В результате погибли 2056 человек, еще 3,9 тыс. человек пострадали. Пропавшими без вести числятся 270 человек.
В Мандалае, столице Мьянмы Нейпьидо и ряде других городов произошли сильные разрушения: пострадали жилые дома, объекты инфраструктуры, линии электропередачи, нефтепроводы, резервуары для хранения нефти.
По указанию президента РФ Владимира Путина в Мьянму были направлены два самолета МЧС со сводным отрядом из 120 спасателей. В ночь на 31 марта российские спасатели спасли из-под завалов женщину. Она пролежала под обрушившимися конструкциями двое суток. Как сообщили в МЧС, спасательная операция длилась восемь часов. Российским специалистам помогали коллеги из Китая.