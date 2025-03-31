Мьянма, 31 марта, 2025, 15:35 — ИА Регнум. Российские спасатели обнаружили, что под завалами в Мандалае находится живой человек. Об этом 31 марта сообщили в МЧС РФ.

Global Look Press/Cai Yang/XinHua

В ведомстве рассказали, что человека обнаружили кинологи.

«Служебная собака, специально обученная на поиск живых людей, подала вожатому знак. Вероятно, под завалами есть выживший. Для доступа к нему специалисты разбирают конструкции», — сообщили в МЧС.

Операция по спасению человека может продлиться несколько часов, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в Мьянме 28 марта произошло мощное землетрясение. По разным оценкам, магнитуда составила от 7,7 до 7,9. Эпицентр землетрясения находился недалеко от второго по величине города Мьянмы — Мандалая в округе Сикайн. За ним последовало второе землетрясение магнитудой 6,4.

В результате погибли 2056 человек, еще 3,9 тыс. человек пострадали. Пропавшими без вести числятся 270 человек.

В Мандалае, столице Мьянмы Нейпьидо и ряде других городов произошли сильные разрушения: пострадали жилые дома, объекты инфраструктуры, линии электропередачи, нефтепроводы, резервуары для хранения нефти.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3956741" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Мьянме спасатели РФ достали лежавшую двое суток под завалами женщину

По указанию президента РФ Владимира Путина в Мьянму были направлены два самолета МЧС со сводным отрядом из 120 спасателей. В ночь на 31 марта российские спасатели спасли из-под завалов женщину. Она пролежала под обрушившимися конструкциями двое суток. Как сообщили в МЧС, спасательная операция длилась восемь часов. Российским специалистам помогали коллеги из Китая.