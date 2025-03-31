Вильнюс, 31 марта, 2025, 15:20 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Литвы инициировала предварительное расследование для установления причин затопления в болоте близ города Пабраде бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) M88 Hercules Вооруженных сил США. Об этом 31 марта рассказала журналистам генеральный прокурор страны Нида Грунскене.

IMAGO/Robertas Riabovas/Global Look Press Поисково-спасательная операция на военном полигоне недалеко от Пабраде

«Начато досудебное расследование. На место происшествия выехал прокурор», — пояснила она в беседе с изданием «Delfi Литва».

При этом официального подтверждения гибели четырех военных, находившихся в БРЭМ, пока нет. Первой объявить об этом должна страна их гражданства. Известно, что бронемашину уже вытащили на берег с помощью двух других M88 и двух бульдозеров.

Как передавало ИА Регнум, 25 марта после учений возле литовского города Пабраде пропала машина M88 вместе с экипажем из четырех человек. Технику нашли на следующий день. Минобороны Литвы сообщило, что она находится под четырехметровым слоем воды и двухметровым слоем илистого грунта.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 26 марта заявил, что американские военные, находившиеся в затонувшей машине, погибли. Но после этого пресс-секретарь альянса Эллисон Харт сообщила, что достоверных данных о судьбе военнослужащих нет. Она извинилась за поспешные выводы главы военного блока.