Калач-на-Дону, Волгоградская область, 31 марта, 2025, 15:47 — ИА Регнум. Благотворительный фонд «Память поколений» передал Калачевскому психоневрологическому интернату новое реабилитационное оборудование стоимостью свыше 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Благотворительный фонд «Память поколений»

В учреждение поставили электрическую многофункциональную кровать, кресло-лифт, лестничный подъемник и другие средства для маломобильных. Оборудование закупили в рамках всероссийского проекта «Города Героев». Его запустили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В торжественной церемонии передачи 27 марта приняли участие начальник отдела стационарных учреждений комитета социальной защиты населения Волгоградской области Ирина Иванова, и. о. заместителя Главы Калачевского муниципального района Сергей Пономарев и другие.

По словам Ивановой, в регионе реализуется госполитика в отношении граждан пожилого возраста и инвалидов по созданию комплексной системы социальной помощи.

«Сегодня мы представляем новый формат социальных организаций с индивидуальным подходом к нуждаемости каждого подопечного, открытых и доступных, как любой гостеприимный дом. Мы приветствуем заинтересованность общественных организаций и благотворительность по отношению к нашим подопечным, рады, что учреждение региона вошло в такой значительный проект, как Города Героев», — рассказала она.

Калачевский ПНИ работает с 1953 года. В нем проживают пожилые и инвалиды, нуждающиеся в стороннем уходе. Для 318 подопечных работают отделения: развития адаптационных ресурсов, социально-реабилитационное, активного наблюдения, интенсивного ухода, организации культурно-досуговой деятельности, служба социального сопровождения, социально-медицинское отделение.

Директор психоневрологического интерната Эфенди Абдукамалов выразил благодарность за включение учреждения в программу помощи. Он подчеркнул, что новое оборудование позволит поддерживать здоровье и активность подопечных.

Отмечается, что с 2016 года благодаря фонду «Память поколений» 247 ветеранов из Волгоградской области получили адресную медицинскую помощь на сумму более 48 млн рублей. Также объединение помогало «Волгоградскому областному клиническому госпиталю ветеранов войн» в 2018 году, предоставив учреждению медицинское оборудование на общую сумму более 3 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в марте фонд «Память поколений» также передал современное офтальмологическое оборудование на сумму почти 15 млн рублей Курганскому областному госпиталю для ветеранов войн. Новое оборудование поможет ускорить проведение операций и сократить время реабилитации пациентов. Начальник госпиталя Владимир Семенов поделился, что новая хирургическая система — один из самых современных универсальных комплексов, позволяющий выполнять высокотехнологичные операции как на переднем, так и на заднем сегментах глаза. Ожидается, что количество операций увеличится с 700 до 900 в месяц, что сократит время ожидания для пациентов.