Москва, 31 марта, 2025, 15:24 — ИА Регнум. Народного артиста РФ Сергея Жилина выписали из московской больницы, музыкант чувствует себя хорошо. Об этом 31 марта ТАСС сообщила директор дирижера.

Global Look Press/Belkin Alexey/news.ru

«Сергея Сергеевича выписали из больницы сегодня. Чувствует себя нормально», — сообщила собеседница агентства.

Она также заявила, что музыкант уже приступил к работе.

8 апреля Жилин должен выступить в Московском международном доме музыки с программой «Рояль — король джаза».

Как передавало ИА Регнум, 3 марта директор музыканта сообщила, что дирижер госпитализирован в одну из московских больниц. По ее словам, Жилин действительно был в больнице, однако ситуация не была так критична, как об этом писали в новостях.