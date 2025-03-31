Москва, 31 марта, 2025, 15:16 — ИА Регнум. Защита основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, обжаловала его арест. Об этом 31 марта сообщили в Мещанском суде Москвы.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Вадим Мошкович

«Зарегистрирована апелляционная жалоба адвоката на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мошковича Вадима Николаевича», — приводит «РИА Новости» слова источника в суде.

Мещанский суд Москвы 27 марта отправил Мошковича в СИЗО на два месяца — до 25 мая. Следователь в ходе заседания заявил, что обвиняемый может уехать из страны и скрыться, поскольку у него есть паспорт Израиля, его дети проживают за рубежом, а сам он имеет самолет.

Как сообщало ИА Регнум, 26 марта силовики провели обыски в офисах «Русагро». Следственные действия проводились с основателем холдинга в рамках уголовного дела о мошенничестве. Правоохранители произвели выемку документов.

Мошковичу и его экс-гендиректору Максиму Басову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями.

Холдинг «Русагро» предложил внести за Мошковича залог в размере 1 млрд рублей, адвокат бизнесмена попросил суд приобщить к делу документ о наличии у холдинга таких средств. В компании подчеркнули, что «Русагро» полностью соблюдает законодательство и готов оказывать всё необходимое содействие органам.