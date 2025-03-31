* — находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

Москва, 31 марта, 2025, 15:10 — ИА Регнум. Генпрокуратура России просит приостановить запрет на деятельность движения «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Об этом 31 марта заявили в пресс-службе Верховного суда РФ.

ИЗВЕСТИЯ|Константин Кокошкин

«Принято в производство административное исковое заявление генерального прокурора РФ о приостановлении запрета деятельности движения «Талибан», включенного в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими», — ответили в пресс-службе на вопросы журналистов.

Отмечается, что суд назначил рассмотрение заявления Генпрокуратуры на 17 апреля.

В России движение «Талибан» признали террористической организацией в 2003 году.

Как передавало ИА Регнум, 28 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении механизма временной приостановки запрета деятельности террористической организации по решению суда. Уточнялось, что это может произойти при наличии фактических данных о прекращении деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма. Кроме того, после вынесения судебного решения в течение пяти дней копию направят в ФСБ для дальнейшего внесения изменений в список террористических организаций.

Ранее, 10 декабря, Госдума в первом чтении также приняла законопроект об исключении этого движения из перечня запрещенных на территории России.

В ноябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что снятие статуса террористической организации с «Талибана» нужно для развития контактов с властями Афганистана. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва намерена налаживать взаимоотношения с этой страной.