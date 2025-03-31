Мурманск, 31 марта, 2025, 15:12 — ИА Регнум. У мужчины, стрелявшего в Мурманске по жилым зданиям и полицейским машинам, обнаружили украинский идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Это следует из регистрационных документов.

Росгвардия. Кадр из видео Штурм крыши 14-этажного здания, откуда велась стрельба по полицейским

Личность стрелявшего установлена: это Владислав Завгородний, рассказал «РИА Новости» источник в экстренных службах Мурманской области. Данные мужчины, в том числе ИНН, регистрация на Кольском проспекте в Мурманске и дата рождения, указаны в регистрационных документах налоговых органов Украины. Вероятно, Завгородний имел доход на Украине или планировать его получать. Данных о размере вероятного заработка и дате его получения нет, уточнил источник.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3956735" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Стрелявший с крыши дома в Мурманске целился в полицейских

Как сообщало ИА Регнум, 30 марта вечером мужчина открыл огонь по соседним зданиям и автомобилям полиции с крыши 14-этажного жилого дома в Мурманске. Силовики обезвредили стрелявшего — 44-летнего местного жителя. Он получил тяжелое ранение. Позже выяснилось, что мужчина намеревался поджечь кровлю дома.

Следственный комитет возбудил по этому факту уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейских. Как выяснилось, он целенаправленно стрелял по экипажу патрульно-постовой службы. У стрелявшего изъяли две единицы огнестрельного оружия.