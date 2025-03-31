У стрелявшего по полицейским в Мурманске обнаружили украинский ИНН
Мурманск, 31 марта, 2025, 15:12 — ИА Регнум. У мужчины, стрелявшего в Мурманске по жилым зданиям и полицейским машинам, обнаружили украинский идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Это следует из регистрационных документов.
Личность стрелявшего установлена: это Владислав Завгородний, рассказал «РИА Новости» источник в экстренных службах Мурманской области. Данные мужчины, в том числе ИНН, регистрация на Кольском проспекте в Мурманске и дата рождения, указаны в регистрационных документах налоговых органов Украины. Вероятно, Завгородний имел доход на Украине или планировать его получать. Данных о размере вероятного заработка и дате его получения нет, уточнил источник.
Как сообщало ИА Регнум, 30 марта вечером мужчина открыл огонь по соседним зданиям и автомобилям полиции с крыши 14-этажного жилого дома в Мурманске. Силовики обезвредили стрелявшего — 44-летнего местного жителя. Он получил тяжелое ранение. Позже выяснилось, что мужчина намеревался поджечь кровлю дома.
Следственный комитет возбудил по этому факту уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейских. Как выяснилось, он целенаправленно стрелял по экипажу патрульно-постовой службы. У стрелявшего изъяли две единицы огнестрельного оружия.