Белгород, 31 марта, 2025, 15:49 — ИА Регнум. Провайдер связи «Ростелеком» и его дочерняя компания «Солар» оказывают помощь властям Белгородской области в нейтрализации последствий кибератак на регион. Об этом 31 марта заявили в пресс-службе компании.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Ростелеком» совместно с центром компетенций по информационной безопасности в лице дочерней компании «Солар» оказывают содействие в нейтрализации последствий от кратковременного всплеска трафика в IT-инфраструктуре органов власти Белгородской области», — рассказали в компании в беседе с ТАСС.

Ранее 31 марта губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о массированной DDoS-атаке на оператора связи ПАО «Ростелеком» и последующих нарушениях в работе интернета. Также отмечалось, что из-за деятельности иностранных хакеров была прервана прямая трансляция еженедельного оперативного совещания областного правительства.

22 марта очередной массированной хакерской атаке подверглась инфраструктура российского провайдера домашнего интернета Lovit. В Роскомнадзоре уточнили, что кибератаки велись из США, Германии, Швеции, Финляндии и других стран. Затем в компании заявили, что после нейтрализации сбоев в работе усилят свои системы безопасности.