Москва, 31 марта, 2025, 15:04 — ИА Регнум. Приговор лидеру парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен стал следствием агонии либеральной демократии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Telegram/Мария Захарова

«Агония либеральной демократии», — процитировало ТАСС реакцию спикера МИД на приговор.

Как сообщало ИА Регнум, суд в Париже приговорил Ле Пен к лишению свободы на четыре года, два из которых условно, и немедленному поражению в избирательных правах на пять лет. Её признали виновной в растрате средств Европарламента путем фиктивного найма ассистентов депутатов. Кроме Ле Пен, еще восемь депутатов от партии признаны виновными в растрате, а 12 — в сокрытии информации. Суд оценил ущерб для Европарламента в 2,9 млн евро.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с обвинительным приговором Ле Пен, заявил, что в Европе не гнушаются выходом за рамки демократии.

Ле Пен трижды баллотировалась на выборах президента Франции. В 2012 году она проиграла в первом туре Франсуа Олланду и Николя Саркози. В 2017-м и 2022-м выходила во второй тур, но оба раза уступила действующему главе государства Эммануэлю Макрону. При этом разница в голосах оба раза была сравнительно небольшой.

По данным исследования Journal du Dimanche, в первом туре выборов за Ле Пен были готовы проголосовать 37% респондентов, она лидирует среди всех других потенциальных кандидатов.