Москва, 31 марта, 2025, 15:01 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит обоснованность повышения стоимости макарон Barilla («Барилла Рус»). Об этом 31 марта заявили в пресс-службе ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«В связи с информацией в СМИ о планируемом повышении цен «Барилла Рус» на выпускаемую продукцию ведомство запросило у организации данные об объемах производства, реализации и ввозе товара на территорию РФ, средневзвешенной себестоимости, оптово-отпускных ценах, рентабельности и калькуляции затрат с января 2024 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что ФАС примет меры, если будут найдены соответствующие основания в рамках антимонопольного регулирования.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2024 года итальянский бренд макарон Barilla вошел в пятерку самых востребованных у россиян, несмотря на санкции Запада в отношении итальянского бизнеса. В топ вошли также макароны итальянские Maltagliati, а также Makfa и «Шебекинские».

В 2023 года глава Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини отмечал, что итальянские компании не намерены покидать Россию и оставлять такой привлекательный рынок. Он уточнял, что на итальянский бизнес оказывают давление как западные политики, так и СМИ.