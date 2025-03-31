Москва, 31 марта, 2025, 15:06 — ИА Регнум. Роспатент объяснил отказ в регистрации товарного знака «Я русский» певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN. По мнению ведомства, название бренда может оскорбить чувства россиян. Об этом 31 марта сообщил Telegram-канал Baza.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Певец Ярослав Дронов

В документе, приведенном каналом, отмечается, что заявленное обозначение может оскорбить чувства достоинства людей, поскольку данное название может вызвать прямую ассоциацию между национальностью и употреблением алкогольной продукции.

Кроме того, среди причин отказа в регистрации также значится, что товарный знак созвучен с названием бренда «Русская водка», право пользования которым принадлежит нескольким компаниям.

12 октября SHAMAN, чей сингл «Я русский» вышел в 2022 году, подал в Роспатент две заявки на регистрацию одноименного товарного знака. Согласно перечню товаров и услуг, регистрация бренда позволит артисту выпускать под этим названием алкогольную продукцию, парфюмерию, косметические средства и другие товары.

Представители движения «Ветераны России» попросили Роспатент отказать певцу в регистрации товарного знака «Я русский», так как, по их мнению, патриотизм нельзя использовать как маркетинговый инструмент для получения прибыли.

21 октября с просьбой запретить регистрацию патента в Госдуму обратились члены общественного движения «Зов народа». В организации считают, что такое использование фразы наносит ущерб национальной идентичности, обесценивает государственные символы и порождает негативные ассоциации с нацией.