Москва, 31 марта, 2025, 15:08 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили пять американских авиабомб JDAM и 150 дронов украинских формирований. Об этом 31 марта сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Уточняется, что в течение суток российские авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и местам запуска дронов, складам боеприпасов, оружия и имущества противника, а также по пунктам временной дислокации украинских бойцов и воюющих на стороне Киева иностранных наемников в 147 районах.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 150 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — проинформировали в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 31 марта силы ПВО армии России ликвидировали 66 беспилотников украинских войск в небе над несколькими регионами РФ. Из этого числа 41 дрон удалось нейтрализовать в Брянской области, 24 — в небе над Калужской областью и еще один над Курской областью.

Оператор БПЛА 40-й бригады морской пехоты с позывным Волк 30 марта рассказал, что российские военные научились перехватывать украинские беспилотники «Фурия-2». Он уточнил, что раньше противник с помощью таких дронов имел возможность проникать в подконтрольные РФ районы на низкой высоте.