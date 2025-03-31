Ханты-Мансийск, 31 марта, 2025, 15:00 — ИА Регнум. Симуляционно-аккредитационный центр Ханты-Мансийской государственной медицинской академии модернизировали. Проект поддержало предприятие «Самотлорнефтегаз» (один из крупнейших добывающих активов «Роснефти») в рамках соглашения между «Роснефтью» и правительством ХМАО-Югры.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Югре модернизировали аккредитационный центр медакадемии

Теперь 500 врачей в год могут пройти аккредитацию и подтвердить свою квалификацию. В рамках основной образовательной программы в центре медицинской академии ежегодно проходят обучение более 400 студентов и ординаторов.

Модернизация центра позволила увеличить количество специальностей для обучения и аккредитации с 19 до 24. Кабинеты центра оснастили дополнительным медицинским оборудованием, специализированной мебелью, компьютерами и системой аудио- и видеонаблюдения. Для проведения объективного клинического экзамена центр оборудован шестью станциями-трансформерами.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Югре модернизировали аккредитационный центр медакадемии

Медакадемию также оснастили современным учебным оборудованием. Например, тренажёр с системой обратной связи в режиме реального времени позволяет отрабатывать навыки реанимационных мероприятий.

Кроме того, в академии создали виртуальный операционный блок, максимально приближенный к реальным условиям. С его помощью студенты и ординаторы могут отрабатывать последовательность действий при эндоскопических хирургических вмешательствах и автоматически получать объективную оценку своей оперативной деятельности.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Югре модернизировали аккредитационный центр медакадемии

Врачи также получили доступ к современному лапароскопическому симулятору, который включает 17 обучающих модулей и более 70 практических заданий. В программе симулятора доступны дидактические материалы с анатомическими 3D-моделями, видеозаписями реальных операций и интерактивными инструкциями с возможностью оценки правильности проведенных манипуляций.