Москва, 31 марта, 2025, 15:03 — ИА Регнум. Правительство России не поддержало внесенный в Госдуму законопроект о запрете оптовой и розничной продажи вейпов и жидкостей для них. Об этом 31 марта сообщило «РИА Новости».

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В отзыве к проекту закона, по данным издания, говорится, что правительство ранее рассматривало вопрос о запрете торговли вейпами, а также никотинсодержащими и безникотиновыми жидкостями, и уже был дан отрицательный ответ.

«Замечания, изложенные в указанном заключении, сохраняют актуальность и в отношении представленного законопроекта, в связи с чем позиция правительства Российской Федерации не изменилась», — отметили в правительстве.

Как сообщало ИА Регнум, законопроект о запрете на продажу вейпов и жидкостей для них внесла в Годсуму фракция КПРФ в декабре 2024 года. При этом в России запрещено продавать электронные и обычные сигареты детям, с февраля 2025 года штраф за это составляет 2 млн рублей.

12 марта Роспотребнадзор сообщил о выявлении в Томске у подростка облитерирующего бронхиолита, заболевания, свойственного для тех, кто использует вейпы. Пока медицина не знает эффективных способов лечения этой болезни.