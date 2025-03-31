Ставрополь, 31 марта, 2025, 14:47 — ИА Регнум. В селе Ростовановском Ставропольского края местная жительница осквернила могилы участников специальной военной операции. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

ГУ МВД России по Ставропольскому краю

«Установлено, что 28 марта 2025 года 44-летняя местная жительница нанесла на местах захоронения участников специальной военной операции в селе Ростовановском Курского округа оскорбительные надписи», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 244 УК РФ («Осквернение мест захоронения, совершенное по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы»).

Врио главы Курского муниципального округа Павел Бабичев сообщил в своем Telegram-канале, что подозреваемые задержаны, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 31 марта в поселке Нижнегорский в Крыму вандалы осквернили могилы военкора «Известий» Александра Федорчака и троих участников спецоперации. Могильные кресты и венки были уничтожены и повреждены огнем. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 31 призвал применить самые жесткие меры к вандалам, осквернившим могилы участников спецоперации и военкора Федорчака в Крыму. Действия злоумышленников он назвал недопустимыми и чудовищными.

Гендиректор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин заявил, что акт вандализма был организован киевским режимом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ведет борьбу «против вурдалаков».

Отец погибшего военкора Сергей Федорчак назвал актом терроризма осквернение могилы его сына и участников СВО. Он рассказал, что на могиле Александра было много венков с государственными символами. Вандалы оставили от них пепелище.

Автомобиль, в котором Федорчак с коллегами ехал на съемку репортажа, 24 марта попал под обстрел украинских формирований в Кременском районе в Луганской Народной Республике. В результате погибли Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Кроме того, корреспондент «Звезды» Никита Гольдин был тяжело ранен.