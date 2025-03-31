Париж, 31 марта, 2025, 14:56 — ИА Регнум. Глава французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла считает приговор суда в отношении своей предшественницы, лидера парламентской фракции этой партии Марин Ле Пен попранием демократии во Франции.

Global Look Press/IMAGO/Alexis Sciard

«Сегодня несправедливо осуждена не только Марин Ле Пен, но и сама французская демократия», — написал он в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее суд в Париже признал Ле Пен виновной в растрате средств Европейского парламента путем фиктивного найма ассистентов депутатов. Такой приговор в числе прочего подразумевает поражение в избирательных правах, что может помешать Ле Пен участвовать в выборах президента Франции в 2027 году.

Как сообщало ИА Регнум, согласно решению суда, лидер парламентской фракции два года должна будет носить электронный браслет. Помимо того, Ле Пен обязали выплатить штраф в размере 100 тыс. евро.

В июле 2024 года прокуратура в Париже начала судебное расследование в отношении Ле Пен, которую заподозрили в нарушении правил финансирования кампании во время выборов президента Франции в 2022 году. Тогда лидер парламентской фракции заняла второе место во втором туре, проиграв действующему главе государства Эммануэлю Макрону.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 31 марта прокомментировал обвинительный приговор Ле Пен за растрату. Представитель Кремля отметил, что в Европе не гнушаются выходом за рамки демократии.