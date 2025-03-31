Нейпьидо, 31 марта, 2025, 14:39 — ИА Регнум. Количество погибших в Мьянме в результате землетрясения увеличилось до 2056 человек. Об этом 31 марта сообщило агентство Xinhua со ссылкой на Государственный административный совет страны.

Myo Kyaw Soe/XinHua/Global Look Press

«Число погибших из-за пятничного землетрясения в Мьянме возросло до 2056 человек», — сказано в сообщении.

Уточняется, что еще 3,9 тыс. человек получили ранения, 270 до сих пор числятся пропавшими без вести.

28 марта в Мьянме произошло землетрясение, магнитуда которого, по разным оценкам, составляла от 7,7 до 7,9. После этого произошел второй подземный толчок магнитудой 6,4.

В результате стихийного бедствия по всей стране обрушились жилые дома, административные здания, школы, больницы и храмы. В Мьянме также были повреждены подземные нефтепроводы и линии электропередачи. 31 марта премьер-министр и старший генерал Мьянмы Мин Аун Хлайн сообщил, что в стране объявили недельный национальный траур.

По указанию президента РФ Владимира Путина российская сторона направила в Мьянму два самолета МЧС со сводным отрядом из 120 спасателей. Глава отряда Сергей Воронцов 29 марта рассказал, что специалисты МЧС будут работать круглосуточно, в три смены.