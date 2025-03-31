Москва, 31 марта, 2025, 14:35 — ИА Регнум. Сборная России по футболу вполне может получить wild-card для участия в чемпионате мира 2026 года. Об этом 31 марта заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

«В этой жизни возможно все», — ответил он на соответствующий вопрос портала «Рейтинг Букмекеров».

Генсек РФС напомнил, что ранее не случались и прецеденты по отстранению национальных команд, подобные тем, что произошли с российскими спортсменами.

По его словам, многие федерации при формировании своей позиции об участии сборной России опираются на политику правительств, которая стала постепенно меняться. Митрофанов допустил, что определенный прогресс может быть отмечен в ходе предстоящего конгресса Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Получены запросы на переговоры от ряда федераций, многие поддерживают допуск сборной к мировым турнирам, добавил он.

Конгресс УЕФА состоится 3 апреля в сербском Белграде.

Как сообщало ИА Регнум, весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборные России от соревнований.

Российские футболисты не смогли принять участие в играх 2022 года, чемпионате Европы — 2024, сборную также не допустили к квалификации отбора на чемпионат мира — 2026. Осенью 2022 года УЕФА отстранил российскую сборную от жеребьёвки отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года. Кроме того, сборная РФ по футболу не будет участвовать в молодёжном чемпионате Европы 2027 года и в Олимпийских играх в 2028 году.

В феврале президент РФС Александр Дюков допустил, что сборную России и национальные клубы вернут на международные соревнования в период его нового срока на должности.

2 февраля директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович выразил надежду, что все российские спортсмены, включая сборную России по футболу и клубы, наконец вернутся к международным турнирам. Дюков отметил, что Лакович — ответственный человек и его слова стоит воспринимать серьёзно.