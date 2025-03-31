Киев, 31 марта, 2025, 14:48 — ИА Регнум. Российский актер Марк Эйдельштейн, сыгравший главную роль в получившей «Оскар» как «Лучший фильм» кинокартине «Анора» (2024), попал в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец».

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Актер Марк Эйдельштейн

Из данных на сайте следует, что 23-летний актер из РФ был внесен в список за покушение «на суверенитет и территориальную целостность» этой страны, а также за неоднократное «сознательное нарушение» ее государственной границы.

Эйдельштейн стал известен после исполнения главных ролей в драме «Страна Саша» (2022). Позднее он сыграл роли в фантастическом фильме «Сто лет тому вперед» (2024) и в «Аноре».

Как сообщало ИА Регнум, 28 марта украинский экстремистский сайт «Миротворец» внес в свою базу юную российскую актрису Екатерину Темнову, известную по роли в сериале «Манюня». Девочку признали «представляющей угрозу» из-за участия в мероприятии, проходившем в «Артеке» в Крыму. Она стала одной из самых юных персон, попавших в этот список.

Ранее, 18 февраля, российский стилист Сергей Зверев также попал в базу «Миротворца» за якобы пропаганду боевых действий и нарушение «суверенитета и территориальной целостности Украины». Сам стилист позднее назвал честью внесение его имени в базу украинского экстремистского сайта.

Экстремистский сайт «Миротворец» был создан в августе 2014 года, и на нем публикуют личные данные людей, которых его администраторы считают «изменниками родины». В базе портала имеется множество российских деятелей, включая журналистов, военных, артистов и общественных деятелей.