Пхукет, Таиланд, 31 марта, 2025, 14:26 — ИА Регнум. У рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) почти полностью поражены легкие. Об этом 31 марта сообщила его бывшая жена Ева Карицкая со ссылкой на врача.

Telegram/Московские суды общей юрисдикции Рэпер Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев)

«Вот, лежит с пневмонией, поражение почти 100%, скорее всего, даже 100%. Неясно, какой этиологии, но по анализам это похоже на бактериальную», — говорится в аудиозаписи слов врача, которую женщина разместила у себя в Telegram-канале.

Медик подчеркнул, что прогноз не очень благоприятный из-за серьезного поражения печени и других органов. Он уточнил, что рэпер находится на аппарате ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации), что говорит о том, что легкие не справляются самостоятельно.

Бывшая супруга Техника добавила, что рэпера могли лечить не теми антибиотиками.

Как передавало ИА Регнум, 27 марта менеджер артиста Марк сообщил, что Пашу Техника экстренно госпитализировали в больницу в Таиланде и ввели в искусственную кому. По его словам, команда музыканта не понимает, что с ним произошло. 28 марта в Telegram-канале Baza появилась информация о том, что рэпера не могут перевезти из Таиланда в Россию из-за критического состояния.

Сообщалось, что на лечение исполнителя потребуется около 10 млн рублей. Ранее также сообщалось, что рэпер проходил курс лечения в реабилитационном центре. Причиной его госпитализации стало чрезмерное употребление наркотических веществ.

Позже появилась новость о его смерти, но ее опровергли знакомые рэпера и его бывшая жена. Также она уточнила, что друзья собирают деньги на лечение, не хватает 5 млн рублей.