Москва, 31 марта, 2025, 14:28 — ИА Регнум. У значительной части европейских политиков видны признаки заболевания русофобией в острой форме. Об этом 31 марта заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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«Эта психическая патология возникает на почве биполярного аффективного преувеличения воздействия России на жизнь Европы и европейцев. Как правило, состоит из двух чередующихся стадий: маниакальной и депрессивной», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, маниакальная стадия сопровождается двигательным возбуждением, агрессивностью и стремлением задираться на тех, кто намного сильней. При депрессивной стадии начинается меланхолия, упадок сил, пищевое расстройство, а также ипохондрия.

Медведев добавил, что больные русофобией в депрессивном состоянии могут дойти даже до членовредительства. При этом он считает, что традиционные лекарственные препараты при таком заболевании неэффективны.

«Наилучший лечебный эффект наблюдался в ходе совместного применения сильных седативных препаратов типа «Калибр», «Оникс», «Искандер» и мощного многокомпонентного транквилизатора «Орешник». В особо серьёзных случаях возможно применение ядерных нейролептиков типа «Ярса» и «Сармата», — отметил Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, президент Франции Эммануэль Макрон 27 марта в очередной раз заявил о планах Запада отправить миротворцев на Украину. Он подчеркнул, что европейский военный контингент сможет ответить, если его подразделения будут атакованы.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 15 марта сообщил, что ряд западных стран взяли на себя обязательства по отправке миротворцев на Украину. Вопрос перешел в стадию обсуждения операционных деталей, добавил он.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Макрона и Стармера мечтателями из-за их планов разместить миротворцев на Украине. Лидеры Франции и Британии каждый день доказывают свою полную политическую несостоятельность, подчеркнул министр.