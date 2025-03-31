Москва, 31 марта, 2025, 14:42 — ИА Регнум. В кабмине РФ одобрили законопроект о новом основании для признания иноагентом. Об этом 31 марта заявило «РИА Новости» со ссылкой на копию документа.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Отмечается, что таким основанием станет содействие исполнению решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных госорганов, если такие решения направлены против безопасности РФ. Кроме того, иноагентами будут признаны и те, кто вовлекает граждан в сбор информации в военно-технической сфере, а также в распространение сообщений и материалов и участие в их создании.

Изменения предлагается внести в статью 4 федерального закона № 255 «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Как передавало ИА Регнум, 13 марта спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил о подготовке трех проектов по контролю за деятельностью иноагентов. Первая инициатива была направлена на деятельность против безопасности страны, в частности через исполнение решений таких международных организаций, в которых не участвует РФ, как Международный уголовный суд. Согласно второй предусматривается заочное судебное разбирательство для иноагентов и лиц, сбежавших из России, за противоправные действия против государства. В числе таких правонарушений — призывы к терроризму, беспорядкам и нарушению территориальной целостности, распространение фейков об армии и реабилитация нацизма.

В Госдуме также предложили наказывать лишением свободы до пяти лет с конфискацией имущества за дискредитацию ВС РФ или призывы к антироссийским санкционным ограничениям за денежное вознаграждение. Более того, за содействие международным организациям, в которых не участвует Россия, за деньги предлагается лишать свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества.