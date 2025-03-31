Пхеньян, 31 марта, 2025, 14:42 — ИА Регнум. КНДР прекратила продажу туров для иностранцев из-за негативных отзывов в социальных сетях. Об этом сообщило гонконгское издание South China Morning Post (SCMP).

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Власти КНДР в начале марта прекратили продажу туров в особую экономическую зону Расон. Как отметило пекинское агентство Koryo Tours, занимающееся продажей туров в КНДР, пока дополнительной информации по поездкам в Расон нет.

Расон находится на северо-востоке КНДР и граничит с Россией и Китаем. Власти КНДР выбрали его в качестве испытательной территории для приема туристов.

КНДР в конце февраля приняла в Расоне ряд туристических групп, открыв границы для внешнего мира после пандемии коронавируса. Не прошло и месяца, как власти республики приостановили турпоток.

Как отмечают аналитики, это связано с опасениями Пхеньяна по поводу распространения в соцсетях контента, показывающего негативные стороны КНДР.

Как рассказал научный сотрудник Корейского института национального объединения в Сеуле О Гён Соб, вернувшись из КНДР, туристы начали публиковать в соцсетях видео и фотографии, раскрывающие аспекты северокорейского общества.

«Эти материалы вызвали международную критику, что побудило власти КНДР временно приостановить туризм до тех пор, пока они не смогут принять меры по контролю за утечкой информации», — отметил О Гён Соб.

По мнению экспертов, власти КНДР недооценили влияние социальных сетей.

Так, неоднозначную реакцию вызвало в соцсетях видео с выступлением детей, которые пели и танцевали на сцене на фоне с изображением летящих и взрывающихся баллистических ракет. Видео, опубликованное в соцсети британским блогер Майком О’Кеннеди, набрало более 7,3 млн просмотров.

Кроме того, в соцсетях появились видео и фото с изображением пустых улиц, обшарпанных домов, завода по производству минеральной воды, на котором нет рабочих.

Как сообщало ИА Регнум, в конце прошлого года глава КНДР Ким Чен Ын призвал активнее развивать туристический сектор, назвав его движущей силой для экономического роста страны. Он заявил, что страна обладает богатыми и разнообразными туристическими ресурсами.

Российские туристы посетили КНДР впервые после пандемии в феврале 2024 года. Они осмотрели достопримечательности Пхеньяна и посетили горнолыжной курорт Масикрен. Также россияне ознакомились с процессом строительства Вонсан-Кальмаской туристической зоны.