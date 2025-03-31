Москва, 31 марта, 2025, 15:11 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет сорвать сделку с США по редкоземельным металлам, так как после подписания соглашения его могут списать в утиль или избавиться как от ненужного свидетеля. Об этом в понедельник, 31 марта, рассказал политолог Никита Ляховецкий в разговоре с ИА Регнум.

Global Look Press/Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency

Президент США Дональд Трамп считает, что Зеленский хочет отказаться от сделки по редкоземельным металлам. По словам американского лидера, главу киевского режима ждут очень большие проблемы, если это всё же случиться.

«Зеленский хочет отказаться от сделки по двум причинам. Во-первых, сделка — это шаг к выборам на Украине. Трамп постепенно идет по своему списку требований, и после подписания сделки разговоры о необходимости проведения выборов на Украине возобновятся. Выборы же для Зеленского — конец. Он их точно не выиграет, и его спишут в утиль, в лучшем для него случае. А в худшем — от него просто избавятся как от ненужного свидетеля», — сообщил политолог.

По словам специалиста, эта сделка для Украины является кабальной во многом благодаря действиям Зеленского, который набрал кредитов и долгов, чтобы продолжать конфликт с Россией. Глава киевского режима понимал, что когда-то эти деньги придётся отдавать, но он не ожидал, что это произойдёт так быстро, уточнил эксперт.

«Когда он брал кредиты, со стороны украинских властей были заявления о том, что возвращаться они будут из «репараций, которые заплатит Россия». Конечно, уже тогда было ясно, что никаких репараций не будет. Но публично заявлять о продаже страны они не хотели»,— заявил Ляховецкий.

Политолог считает, что теперь украинцам придется десятилетиями платить за ложные амбиции Зеленского и его окружения, которые сорвали мирные переговоры в Стамбуле и продали свою страну в обмен на оружие и деньги. При этом Зеленский не хочет войти в историю человеком, подписавшим документ, официально заканчивающий историю хоть какой-то украинской государственности, уточнил специалист.

«После подписания соглашения Украина фактически станет ресурсным источником США, и не более того. Это происходит и сейчас, когда Украина стала полигоном для западной техники, но официальное юридическое оформление этого — определенная веха истории», — рассказал собеседник агентства.

Ляховецкий поделился мнением, что подобные действия Киева в рамках сделки по редкоземельным металлам невозможны без предварительных консультаций с Европой. Скорее всего, это согласованная с Лондоном и Парижем акция, добавил политолог.

«Если Зеленский и дальше продолжит отказываться от сделки, то на него надавят, и надавят сильно. Такова цена продажи суверенитета. Киев не является самостоятельным игроком и потому не способен долгосрочно отстаивать свои интересы. Вашингтон — главный спонсор украинской военной машины, поэтому у Трампа в руках максимально широкий набор рычагов давления на Украину»,— подытожил специалист.

Как сообщало ИА Регнум, французская газета Le Monde написала, что Зеленский оказался загнанным в угол предлагаемым Трампом проектом соглашения по недрам. Отмечается, что новое соглашение поставит под полный контроль США все крупные инвестиции в инфраструктуру и минеральные ресурсы Украины.

Обозреватели The Wall Street Journal 29 марта отметили в своей публикации, что Киев, вероятнее всего, не сможет принять новые условия соглашения с США о ресурсах, что приведёт к очередному витку конфликта между сторонами.

Источник газеты The Washington Post в руководстве киевского режима 29 марта заявил, что требования Вашингтона создают впечатление, будто Украина вела войну с США, проиграла её и теперь должна выплачивать репарации. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее заявил, что новый проект соглашения распространён на все полезные ископаемые Украины, включая нефть и газ, предполагает фактический контроль этой сферы со стороны США и не предполагает ни выплат, ни гарантий безопасности для Украины.