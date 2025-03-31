С 1 апреля водителей в России начнут штрафовать за иностранные права
Москва, 31 марта, 2025, 14:02 — ИА Регнум. С 1 апреля в России будут штрафовать автомобилистов из-за границы, которые оформили вид на жительство или гражданство больше года назад, но при этом используют зарубежные права. Об этом 31 марта написала «Газета. Ru».
Штрафы могут коснуться также новых граждан России, въехавших в страну с иностранными правами до апреля прошлого года. Исключение составляют белорусы и граждане РФ с белорусскими правами.
Штраф составит от 5 до 15 тыс. рублей.
Как передавало ИА Регнум, в соответствии с федеральным законом, вступившим в силу 1 апреля 2024 года, иностранные национальные и международные водительские удостоверения признают недействительными для управления транспортными средствами на территории РФ по истечении одного года с даты получения их владельцем (иностранным гражданином или лицом без гражданства) вида на жительство либо приобретения гражданства РФ.
С 1 января 2025 года штрафы для россиян за нарушение правил дорожного движения были существенно повышены. В среднем плата выросла в полтора раза. Так, если раньше за превышение скорости мог быть назначен штраф от 500 до 5 тыс. рублей, сейчас это значение составляет уже от 750 до 7,5 тыс. рублей.