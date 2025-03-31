Москва, 31 марта, 2025, 14:02 — ИА Регнум. С 1 апреля в России будут штрафовать автомобилистов из-за границы, которые оформили вид на жительство или гражданство больше года назад, но при этом используют зарубежные права. Об этом 31 марта написала «Газета. Ru».

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Штрафы могут коснуться также новых граждан России, въехавших в страну с иностранными правами до апреля прошлого года. Исключение составляют белорусы и граждане РФ с белорусскими правами.

Штраф составит от 5 до 15 тыс. рублей.

Как передавало ИА Регнум, в соответствии с федеральным законом, вступившим в силу 1 апреля 2024 года, иностранные национальные и международные водительские удостоверения признают недействительными для управления транспортными средствами на территории РФ по истечении одного года с даты получения их владельцем (иностранным гражданином или лицом без гражданства) вида на жительство либо приобретения гражданства РФ.

С 1 января 2025 года штрафы для россиян за нарушение правил дорожного движения были существенно повышены. В среднем плата выросла в полтора раза. Так, если раньше за превышение скорости мог быть назначен штраф от 500 до 5 тыс. рублей, сейчас это значение составляет уже от 750 до 7,5 тыс. рублей.