Москва, 31 марта, 2025, 13:58 — ИА Регнум. Ядерная космическая программа и развитие орбитальной группировки войдут в национальный проект. Об этом 31 марта сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«В состав национального проекта в обязательном порядке войдут орбитальная группировка Российской Федерации, на базе которой будут оказываться основные услуги связи, дистанционного зондирования земли и навигации. А также пусковая программа, всё семейство наших ракет, развитие космодромов, научный космос, пилотируемая космонавтика и ядерная космическая программа», — отметил он.

Баканов также проинформировал, что по поручению премьер-министра Михаила Мишустина и первого вице-премьера Дениса Мантурова будет работать над коммерциализацией космоса и привлечением в отрасль частных инвесторов.

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