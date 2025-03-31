Москва, 31 марта, 2025, 14:01 — ИА Регнум. Украинские формирования за сутки лишились в приграничных районах Курской области более 190 бойцов. Об этом 31 марта сообщило Министерство обороны РФ.

Отмечается, что войска российской группировки «Север» в ходе наступления нанесли удары по позициям нескольких бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Горналя, Гуево и Олешни, отразив одну контратаку противника.

Также российские авиация и артиллерия нанесли поражение личному составу и технике украинских войск у Горналя, Гуево и Олешни, а также в районах Басовки, Беловод, Варачино, Великой Рыбицы, Владимировки, Водолаг, Журавки, Запселья, Локни, Мирополья, Могрицы, Новой Сечи, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, два артиллерийских орудия, миномет, три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен», — проинформировали в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 30 марта американская газета The New York Times написала, что украинские военные притащили западную технику в курское приграничье без ведома США. По утверждению авторов статьи, между Вашингтоном и Киевом якобы изначально была договорённость о неиспользовании западного оружия на территории РФ.

Обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс 14 марта написал, что бежавшие из Курской области украинские формирования оставили российским военным лучшие образцы своего вооружения. По его словам, в качестве трофеев ВСУ бросили лучшие единицы западной техники и артиллерии, такие как американские танки M-1 Abrams, БМП Bradley и гаубицы M-777.