Москва, 31 марта, 2025, 13:55 — ИА Регнум. США и Великобритания неоднократно сотрудничали в попытках нанесения поражения России в первые годы конфликта на Украине. Об этом 31 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Вы знаете, если вы вспомните все наши заявления, заявления президента Владимира Путина, начиная с 2014 года, о роли США и Великобритании в организации переворота на Украине, затем об их действиях в плане милитаризации Украины, то здесь вот многое всплывает, что доказывает эти действия, безусловно», — заявил Песков журналистам в ходе брифинга, комментируя по их просьбе расследование New York Times.

Песков также подчеркнул, что Кремль много раз фиксировал соответствующие факты сотрудничества США и Великобритании.

Как передавало ИА Регнум, 30 марта газета The New York Times сообщила, что американские офицеры, находившиеся на базе в германском Висбадене, передавали ВСУ информацию о позициях российских войск, а также координировали почти все удары с применением системы HIMARS.

Кроме того, в 2022 году, по словам издания, американским ВМС разрешили координировать операции ВСУ в водах возле Крыма. Тогда же специалисты ЦРУ координировали атаки украинских дронов на российские корабли в порту Севастополя. К 2024 году украинские военные начали получать от американцев помощь с нанесением ударов вглубь территории России.