Молдавия, 31 марта, 2025, 13:56 — ИА Регнум. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, которую ранее задержали в Кишиневе, призвала президента США Дональда Трампа предотвратить скатывание ситуации вокруг республики в гражданский конфликт.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Глава Гагаузии в своем обращении призвала власти США использовать все доступные дипломатические средства для предотвращения углубления кризиса и защиты прав гагаузского народа, а также обратилась к американскому лидеру из молдавской тюрьмы №13.

«Я прошу у господина президента США, как у лидера сверхдержавы, моральной и политической поддержки. Ваше лидерство может помочь предотвратить скатывание ситуации в новый гражданский конфликт и положить конец эскалации, вызванной режимом PAS (правящей в Молдавии Партии действия и солидарности — Прим. ред.)», — говорится в опубликованном в ее Telegram-канале заявлении, которое было предано через адвокатов Гуцул.

Как сообщало ИА Регнум, 25 марта сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии задержали главу Гагаузии в аэропорту. Гуцул были предъявлены обвинения по четырём статьям, связанным с якобы имевшим место нелегальным финансированием. Также против главы автономии было возбуждено дело о якобы незаконном финансировании избирательной кампании в 2023 году.

Суд сектора Чеканы в Кишинёве по требованию представителей молдавской прокуратуры арестовал Гуцул на 20 суток. В надзорном ведомстве Молдавии заявили, что в деле главы Гагаузии появились «новые обстоятельства», однако не уточнили, какие именно.

Позднее, 27 марта, Гуцул обратилась к президентам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой повлиять на молдавские власти и помочь в её освобождении.

Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич призвал ОБСЕ оказать давление на власти Молдавии и добиться освобождения главы Гагаузии. Он подчеркнул, что российская сторона рассчитывает на оперативную реакцию.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 26 марта заявил, что действующие власти Молдавии использует методы неприкрытого нажима на популярных и составляющих им конкуренцию политиков. Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона осуждает подобные действия и считает, что Кишинев должен отказаться от таких методов и предоставить свободу действия всем политическим силам в стране.