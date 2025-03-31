Москва, 31 марта, 2025, 13:45 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с гендиректором госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Бакановым, на которой они в том числе обсудили донастройку национального проекта. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба Кремля.

Администрация Президента России

«Из первоочередных задач, которые вижу, — это донастройка национального проекта в соответствии с вашими поручениями по его комплексности и взаимоувязке всех элементов», — рассказал Баканов о планах работы.

Глава «Роскосмоса» добавил, что по поручению премьер-министра России Михаила Мишустина и вице-премьера РФ Дениса Мантурова будет решать задачу по коммерциализации космоса и привлечению в него частных инвесторов.

Руководитель корпорации также рассказал, что родился, когда его отец, закончивший Военно-космическую академию имени А. Ф. Можайского, работал на Байконуре. Путин при этом отметил, что Баканова назначили руководить «Роскосмосом» не по этой причине, а за успешную работу в предыдущих местах.

Как передавало ИА Регнум, Путин назначил Баканова главой «Роскосмоса» 6 февраля. Ранее он занимал должность замминистра транспорта России, а перед этим возглавлял компанию «Спутниковая система «Гонец» — единого оператора космической корпорации по системам связи и ретрансляции.

В декабре 2024 года Путин поручил «Роскосмосу» и правительству РФ доработать и утвердить национальный проект по развитию космической деятельности. Программа рассчитана до 2030 года и на перспективу до 2036 года.