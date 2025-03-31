Москва, 31 марта, 2025, 13:40 — ИА Регнум. Назначение на пост гендиректора корпорации «Роскосмос» Дмитрия Баканова объясняется его карьерными успехами. Об этом 31 марта заявил президент РФ Владимир Путин.

Администрация Президента России

«Ну вас назначили руководителем «Роскосмоса»… за вашу работу в предыдущих местах, в том числе в компании «Гонец», — сообщил российский лидер в ходе рабочей встречи в Кремле.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3956708" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Путин объяснил, почему назначил Баканова главой «Роскосмоса»

Путин также выразил надежду, что новый глава «Роскосмоса» будет проявлять свои лучшие качества при управлении госкорпорацией, так как космическая отрасль очень важна для России.

«Для нашей страны, которая всегда гордилась тем, что является лидером по очень многим направлениям, первооткрывателем по очень многим направлениям деятельности исследования космоса, конечно, это важно вдвойне, втройне», — уточнил президент.

Кроме того, глава государства поручил экс-руководителю компании Юрию Борисову передать дела Баканову и помочь войти в курс дела.

Как передавало ИА Регнум, 6 февраля российский лидер назначил Баканова на пост руководителя «Роскосмоса». Ранее он находился на должности замминистра транспорта, а до этого руководил компанией «Спутниковая система «Гонец» — оператором космической корпорации по системам связи и ретрансляции.

В декабре 2024 года Путин поручил «Роскосмосу» и российскому правительству доработать и утвердить национальный проект по развитию космической деятельности до 2030 года и на перспективу до 2036 года. 31 марта 2025 года президент обсудил с Бакановым донастройку этого проекта, будет также решаться задача по коммерциализации космоса и привлечению в него частных инвесторов.