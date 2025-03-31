Пятигорск, Ставропольский край, 31 марта, 2025, 14:51 — ИА Регнум. На допросе у следователей 14-летний Сергей В. (имя изменено), подозреваемый в убийстве 20-летнего Егора Ч. в городском парке Пятигорска, заявил, что не убивал парня. По словам школьника, он действительно участвовал в потасовке, однако перестал бороться с Егором раньше, чем тот потерял сознание и упал на землю. Сергей рассказал, что парня избивали несколько человек из банды подростков. Один из них повалил Егора на землю и со словами «этой твари и смерти мало» со всей силы пнул Егора ногой по голове. Удар был настолько сильный, что голова молодого человека вывернулась в обратную сторону со страшным хрустом, Егор сильно захрипел. После этого подростки оттащили тело Егора в безлюдное место, где помочились на него и оплевали, а также нанесли на тело оскорбительную надпись. При этом арестованный Сергей утверждает, что не принимал участия в издевательствах над погибшим. Об этом ИА Регнум рассказала Юлия, мать школьника, подозреваемого в убийстве, которая присутствовала при допросе сына.

Подозреваемый в убийстве Сергей В., на фото в первом классе

Вечером 17 марта в парке культуры и отдыха имени Кирова в Пятигорске нашли тело избитого до смерти 20-летнего Егора Ч. Всё тело молодого человека покрывали синяки и раны, голова парня была пробита, нос сломан. Рядом с телом лежала окровавленная деревянная дубина. На кожу молодого человека маркером была нанесена оскорбительная надпись.

Вскоре местные полицейские задержали 14-летнего Сергея В. (имя изменено). По версии СК России по Ставропольскому краю, во время конфликта школьник голыми руками задушил 20-летнего Егора. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ). Сергей проходит по делу в статусе подозреваемого, 20 марта его отправили на два месяца под арест в СИЗО.

Фото предоставлено семьёй Убитый Егор Ч.

В разговоре с журналистами ИА Регнум мать арестованного школьника Юлия рассказала версию, которую озвучил её сын Сергей на допросе у следователей. В силу 14-летнего возраста подростка допрашивали в присутствии законных представителей — родителей.

«Как рассказал Сережа лично мне, а потом повторил на допросе следователям, в тот вечер после школы он пошел в парк Кирова, чтобы забрать у товарища какое-то зарядное устройство. В парке он увидел компанию подростков, некоторые из них были ему знакомы — Сережа подошел поздороваться. В это же время к компании подошел 20-летний Егор Ч. По словам сына, парень принес с собой бутылку водки и большую бутылку пива. Егор стал предлагать ребятам выпить с ним. Некоторые согласились, в том числе и 13-летняя школьница Катя (имя изменено), которая была в компании вместе со старшим братом. По словам Сережи, от алкоголя девочке стало плохо, в это время Егор стал приставать к ней и лапать. Другие подростки заметили действия парня и возмутились его поведением по отношению к ребенку», — привела Юлия рассказ своего сына на допросе.

Соцсети Арестованный по подозрению в убийстве 14-летний Сергей В. с родителями и младшими сестрами

Стоит отметить, что ранее в разговоре с ИА Регнум мать погибшего Егора Оксана рассказала другую версию событий. По словам женщины, её сын не приставал к школьнице, а напротив — отказался от её ухаживаний. Оксана рассказала, что 13-летняя Катя давно проявляла к Егору настойчивые знаки внимания и предлагала встречаться, однако Егор отказал девочке, из-за чего она обиделась на парня и решил ему отомстить.

Фото предоставлено семьёй Убитый Егор Ч. вместе с матерью Оксаной

Так или иначе, но на этой почве между Егором и подростками начался спор, который быстро перерос в конфликт. Как рассказал Сергей на допросе, активнее всего в споре и последующей драке с Егором принимали участие подростки Антон и Кирилл (имена изменены).

«Во время спора к Егору со спины подбежал 12-летний школьник из этой компании и брызнул парню в лицо из перцового баллончика. У Егора началась паника и агрессия, он стал кричать, что сейчас найдёт и убьет того, кто это сделал. Далее, со слов сына, еще один подросток, Антон (имя изменено) стал наносить Егору удары кулаками в лицо и коленями в голову. Между ними началась драка, Антон повалил Егора на землю. Мой сын Сережа стал вытаскивать Егора из-под Антона, при этом обхватив Егора в верхней части туловища и задержав его так на 5–6 секунд. Кто-то из ребят крикнул: «Серега, отпусти его!» — сын отпустил и больше к Егору не прикасался. При этом Егор был еще жив, стоял на ногах и продолжал ругаться с другими подростками. Я отдельно спросила сына — душил ли он Егора. Сережа утверждает, что не душил. По его словам, погибшего парня во время драки душил Антон», — привела Юлия рассказ своего сына на допросе.

Фото предоставлено семьёй Убитый Егор Ч. вместе с девушкой, 19-летней Ирой

В этот момент к компании подростков подошел прохожий, которого привлек шум потасовки. Мужчина поинтересовался происходящим, и Сергей отошел с ним в сторону, чтобы переговорить. По словам Юлии, во время разговора её сын увидел, как один из подростков нанес Егору сильный удар ногой и повалил на землю.

«Мой сын отошел в сторону от потасовки, чтобы объяснить прохожему, что происходит. Во время разговора Сережа увидел, как один из подростков ударом с ноги сбил Егора с ног. Сережа подбежал к ребятам и попросил перестать избивать Егора, он сказал: «Всё, хватит! Оставьте его, вы его убьёте!» В этот момент еще один подросток из этой компании по имени Кирилл (имя изменено), с криком «этой твари и смерти мало», со всей силы ударил ногой в голову лежащего на земле Егора. По словам сына, раздался страшный хруст, голова Егора вывернулась в обратную сторону. После этого удара Егор сильно захрипел. Сергей предложил парням вызвать скорую помощь, но те категорически отказались, заявив, что тогда их всех повяжут и привлекут за содеянное. По словам сына, подростки испугались и решили оттащить Егора в сторону, чтобы не привлекать лишнее внимание. После чего стали издеваться над его телом, помочились на него и оплевали. Я отдельно спросила у Сережи, принимал ли он участие в этом — мой сын утверждает, что не участвовал в издевательствах и добивании парня», — рассказала Юлия в разговоре с ИА Регнум.

Фото предоставлено семьёй Убитый Егор Ч. и его брат Захар Ч., погибший в ходе СВО

По словам женщины, сразу после случившегося семьи других подростков, участвовавших в расправе над Егором, попытались спрятать своих детей от следствия и вывезли школьников в другие города. Родители Кирилла попытались увезти своего сына в Грузию.

В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается. Следователи уже установили всех причастных к расправе над 20-летним Егором Ч. С ними работают оперативники, которые установят степень причастности каждого к расправе над молодым человеком.

Ранее ИА Регнум сообщало, что причиной жестокой расправы над 20-летним Егором Ч. в Пятигорске стала месть 13-летней школьницы. По словам матери погибшего парня, банда подростков забила Егора насмерть из-за того, что ранее он отказался встречаться со школьницей Катей (имя изменено). Обиженная девочка решила отомстить парню, пожаловалась старшему брату и попросила разобраться с Егором, который не ответил ей взаимностью. Молодого человека жестоко избили и задушили.

Утром 26 марта СК России сообщил, что жестокое убийство 20-летнего парня в Пятигорске взято на контроль в центральном аппарате СК России. В считаные часы все причастные к убийству лица были установлены и оперативно задержаны. Все они оказались несовершеннолетними членами подростковой банды, которая давно держала в страхе жителей Пятигорска.

27 марта стало известно, что ставропольские следователи установили причастность еще двух человек жестокому избиению 20-летнего Егора. Новыми фигурантами уголовного дела стали школьники, которым еще нет 14 лет, поэтому вместо статьи об убийстве они проходят по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц (часть 2 статьи 213 УК РФ).

Семья 14-летнего Сергея, подозреваемого в убийстве Егора Ч., признает его причастность к потасовке, однако не верит в виновность парня в убийстве. Мать школьника Юлия в разговоре с ИА Регнум сообщила, что надеется на честное и справедливое следствие над их сыном и остальными участниками инцидента: «Каждый должен ответить за содеянное согласно букве закона».

Расследование уголовного дела продолжается.