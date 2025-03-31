Вильнюс, 31 марта, 2025, 13:32 — ИА Регнум. Болото, в котором после военных учений в Литве затонула бронированная ремонтно-эвакуационная машина M88 Hercules Вооруженных сил США, не нанесено на географические карты. Об этом 31 марта сообщил председатель фонда восстановления и охраны болот республики Нериюс Заблецкис.

Global Look Press/IMAGO/Robertas Riabovas

«Приходится констатировать, что государственные инстанции не располагают достоверными картами, где указаны все опасные для передвижения болотистые места. Топи, в которой увязла американская бронированная машина, на картах не было», — рассказал он журналистам.

Заблецкис добавил, что в стране около 10% территории относится к болотистой местности, но по ней нет точной базы данных.

Как передавало ИА Регнум, 25 марта после учений возле литовского города Пабрада пропала машина M88 вместе с экипажем из четырех человек. Технику нашли на следующий день. Минобороны Литвы сообщило, что она находится под четырехметровым слоем воды и двухметровым слоем илистого грунта.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 26 марта заявил, что американские военные, находившиеся в затонувшей машине, погибли. Но после этого пресс-секретарь альянса Эллисон Харт сообщила, что достоверных данных о судьбе военнослужащих нет. Она извинилась за поспешные выводы главы военного блока.

Для того чтобы достать M88 Hercules из водоема, на место пригнали землесосный снаряд, который должен был размыть грязь. Но прибывшая техника сломалась и увязла в болоте, пока ее ремонтировали.