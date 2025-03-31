Москва, 31 марта, 2025, 13:22 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин по-прежнему остается открытым для диалога со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом 31 марта сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Global Look Press/Artem Priakhin/Keystone Press Agency

«Президент Путин остается открытым для такого общения и при необходимости такой разговор может весьма оперативно быть согласован», — сообщил он в беседе с журналистами.

Официальный представитель Кремля также отметил, что разговор лидеров двух государств на данный момент не значится в графике.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта состоялся предыдущий диалог между Трампом и Путиным. В ходе телефонного разговора американский и российский лидеры пришли к соглашению о прекращении Москвой и Киевом взаимных ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Кроме того, Путин отдал соответствующий приказ ВС РФ, затем российские солдаты сбили семь дронов, уже направляющихся в сторону целей на Украине.

30 марта американский телеканал NBC news сообщил о желании главы Белого дома провести новый разговор с Путиным в период с 31 марта по 6 апреля. Отмечается, что в беседе с журналистами Трамп был «очень зол» и пригрозил введением вторичных пошлин на экспорт нефти из РФ, если Москва и Киев не смогут урегулировать вооруженный конфликт. При этом американский лидер указал, что сохраняет со своим коллегой хорошие отношения.