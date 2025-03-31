Москва, 31 марта, 2025, 13:21 — ИА Регнум. Высказывания президента США Дональда Трампа о том, что он якобы разозлился на российского лидера Владимира Путина из-за его слов о главе киевского режима Владимире Зеленском, были опубликованы в пересказе, без подтверждающих цитат. Об этом 31 марта заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Global Look Press/Daniel Torok/Keystone Press Agency

«Часть высказываний была дана в пересказе, это не были цитаты. Это первое. Второе — действительно прозвучало несколько разных заявлений. Мы продолжаем работу с американской стороной, в первую очередь по выстраиванию наших двусторонних отношений, коим был нанесен огромный ущерб во время предыдущей администрации», — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что Россия также работает с США над реализацией некоторых идей, связанных с украинским урегулированием. Он сообщил, что пока никакой конкретики нет. По его словам, этот процесс растянут по времени, это связано со сложностью субстанции.

Также Песков подчеркнул, что Путин остается открытым к контактам с Трампом, по мере необходимости их разговор будет оперативно организован.

Как передавало ИА Регнум, 30 марта американский телеканал NBC News сообщил, что Трамп был «очень зол и взбешен» после слов Путина о Зеленском. Отмечалось, что поводом для этого стало предложение российского лидера о возможности создать на Украине переходное правительство под внешним управлением под эгидой ООН.

Также Трамп, по данным NBC News, пригрозил ввести пошлины на российскую нефть в размере от 25% до 50%, если РФ не согласится на сделку по мирному урегулированию украинского конфликта. Глава Белого дома отметил, что намерен провести новый телефонный разговор с Путиным на предстоящей неделе.

27 марта Путин предложил обсудить введение временного управления на Украине под эгидой ООН и ряда стран. По словам главы государства, это нужно для проведения демократических выборов и приведения к власти на Украине дееспособного и пользующегося доверием народа правительства.

Путин ранее отмечал, что для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, президент указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.