Новокузнецк, Кемеровская область, 31 марта, 2025, 13:29 — ИА Регнум. Группа компаний «Основа» открыла новый городской курорт федеральной сети «Термолэнд» в Новокузнецке. Комплекс общей площадью 10,7 тыс. кв. м расположился в одном из крупнейших торгово-развлекательных центров города.

Пресс-служба ГК «Основа» Открытие «Термолэнда» от ГК «Основа» в Новокузнецке

По словам президента ГК «Основа» Александра Ручьева, объём инвестиций в новокузнецкий термальный комплекс превысил 800 млн рублей. «С открытием «Термолэнда» в Новокузнецке общее количество наших термальных комплексов по всей России выросло до 11, а их общая площадь составляет 90 тыс. кв. м», — рассказал Александр Ручьев.

Пресс-служба ГК «Основа» Открытие «Термолэнда» от ГК «Основа» в Новокузнецке

«Курорт включает две части: более 6 тыс. кв. м занимает зона внутри здания, и еще 4,6 тыс. кв. м — зона на открытом воздухе. Одной из главных «фишек» концепции в зимний период является теплый бассейн под открытым небом», — отметил генеральный директор ТРЦ «Планета», где расположился комплекс, Станислав Соболев.

Пресс-служба ГК «Основа» Открытие «Термолэнда» от ГК «Основа» в Новокузнецке

Новый городской курорт сможет единовременно посещать 1500 гостей, а ежедневная проходимость составит около 1600 человек. Комплекс обеспечит городу порядка 100 дополнительных рабочих мест.

Пресс-служба ГК «Основа» Открытие «Термолэнда» от ГК «Основа» в Новокузнецке

Гостей комплекса ждут разнообразные функциональные зоны и активности, включая 9 бассейнов и купелей, в том числе 23-метровый крытый гидромассажный бассейн, детские бассейны, всесезонный термальный бассейн и бассейн «Мертвое море» под открытым небом. На территории «Термолэнда» также расположилось 18 бань и хаммамов. Кроме того, к услугам гостей — спа-процедуры. Помимо этого, в новокузнецком «Термолэнде» можно позаниматься спортом в специально оборудованных залах, зонах водного фитнеса и на групповых занятиях.

Пресс-служба ГК «Основа» Открытие «Термолэнда» от ГК «Основа» в Новокузнецке

Федеральная сеть городских курортов «Термолэнд» охватывает 17 регионов, включая Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Ярославль, Красноярск, Оренбург, Мурманск, Смоленск, Новокузнецк и Пензу.