Москва, 31 марта, 2025, 13:35 — ИА Регнум. Россия и США заинтересованы в совместных проектах по редкоземельным металлам. Об этом 31 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Global Look Press/Bulkin Sergey/news.ru

Представитель Кремля отметил, что страны пока не подписывали никаких документов в этой сфере и здесь продолжают действовать санкции, однако некоторые американские компании проявляют интерес к таким проектам.

«Здесь тоже пока нет конкретики, но интерес очевидно проявляется, интерес взаимный, потому что речь может идти о взаимовыгодных проектах, а это то, что мы ищем с зарубежными контрагентами», — заявил он в ходе брифинга в ответ на вопрос о совместных проектах России и США по добыче редкоземельных металлов.

Как передавало ИА Регнум, ранее 31 марта глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил о начале российско-американских дискуссий по вопросу проектов по редкоземельным металлам. По его словам, ряд компаний из США уже проявил заинтересованность к таким проектам.

В феврале президент России Владимир Путин рассказал о готовности российской стороны сотрудничать с США в вопросе добычи редкоземельных металлов. В числе прочего российский лидер предложил компаниям из США поучаствовать в работе в новых регионах РФ.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, позднее признал, что Россия обладает множеством ценностей, представляющих интерес для Вашингтона, в том числе редкоземельные элементы. Глава Белого дома добавил, что у американской стороны есть «вещи», которые могли бы быть интересны Москве.