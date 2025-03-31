Москва, 31 марта, 2025, 13:20 — ИА Регнум. К вандалам, осквернившим могилы участников спецоперации и военкора Александра Федорчака в Крыму, должны быть применены самые жесткие меры. Об этом 31 марта заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИА Регнум

«Безусловно, меры должны применяться самые жесткие. Это непозволительно, возмутительно, чудовищно, и мы самым решительным образом осуждаем такие действия», — заявил Песков.

Представитель Кремля напомнил, что соответствующие меры предусмотрены российским законодательством.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 31 марта в поселке Нижнегорский в Крыму вандалы осквернили могилы военкора «Известий» Александра Федорчака и троих участников спецоперации. Могильные кресты и венки были уничтожены и повреждены огнем. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»).

Гендиректор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин заявил, что акт вандализма был организован киевским режимом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ведет борьбу «против вурдалаков».

Отец погибшего военкора Сергей Федорчак назвал актом терроризма осквернение могилы его сына и участников СВО. Он рассказал, что на могиле Александра было много венков с государственными символами. Вандалы оставили от них пепелище.

Автомобиль, в котором Федорчак с коллегами ехал на съемку репортажа, 24 марта попал под обстрел украинских формирований в Кременском районе в Луганской Народной Республике. В результате погибли Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Кроме того, корреспондент «Звезды» Никита Гольдин был тяжело ранен.