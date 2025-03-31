Харьков, Украина, 31 марта, 2025, 13:12 — ИА Регнум. Удары в Харькове пришлись по заводу, где, предположительно, обслуживают немецкие танки Leopard. Об этом 31 марта заявил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что в городе было шесть прилетов.

«Удары наносились по промышленным площадкам и цехам рядом с заводом ХТЗ (Харьковский тракторный завод. — Прим. ред.). По недавним сообщениям, на ХТЗ и рядом переделывают немецкие танки «Леопард»: навешивают динамическую броню, обшивают сетками, устанавливают системы РЭБ», — отметил он в своем Telegram-канале.

По его словам, всего в ночь на 31 марта на Украине прозвучало порядка 43 прилетов. Лебедев также добавил, что под удар попали военные производства, группы противника, тренировочные лагеря, базы отдыха, переделанные под пункты временной дислокации, и аэродромы.

Как передавало ИА Регнум, 28 марта ВС России атаковали восемью «Геранями» цех под Харьковом, где производили и хранили дроны для украинской армии. Отмечается, что военная цель была обнаружена в городе Богодухове, Минобороны РФ также опубликовало кадры нанесения ударов.

29 марта российские военнослужащие также рассказали, что самодельные мины стоимостью 200 рублей могут уничтожать американские танки Abrams и и Leopard, обладающие высокой броневой защитой. Уточнялось, что одну партию таких мин можно изготовить за три часа.