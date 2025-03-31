Белгород, 31 марта, 2025, 13:12 — ИА Регнум. Российские военные на белгородском направлении нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом 31 марта сообщили в Минобороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Подразделения группировки войск «Север» поразили сосредоточения живой силы и техники механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах поселений Великий Прикол, Мирополье, Угроеды и Турья.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, цехам производства, местам запуска беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, вооружения и имущества ВСУ», — заявили в министерстве.

Также ВС России ударили по пунктам временной дислокации украинских войск и иностранных наемников в 147 районах.

Как сообщало ИА Регнум, утром 18 марта ВСУ предприняли попытку вклиниться на территорию России в западной части Белгородской области в направлении населённых пунктов Демидовка и Прилесье. В провокации было задействовано до 200 украинских боевиков и 29 единиц военной техники. Российские военные отразили атаки и не допустили пересечения границы. ВСУ потеряли до 60 человек. 24 марта ВС России уничтожили технику ВСУ, в том числе квадроциклы и багги, при попытке проникнуть в Белгородскую область.

Позднее доброволец подразделения ВС РФ «Анвар» с позывным Демон отметил, что подразделения ВСУ отказались от использования тяжёлой бронетехники и атакуют Белгородскую область малыми пехотными группами и дальнобойными дронами. Они стремятся контролировать дороги в радиусе 15-20 км, чтобы помешать ротации ВС РФ и подвозу боеприпасов.

28 марта источник в группировке ВС РФ «Север» сообщил, что командование ВСУ поставило своим подразделениям задачу захватить новые территории в Курской и Белгородской областях. Собеседник журналистов отметил, что, судя по перехваченным радиоданным и показаниям военнопленных, бойцы ВСУ пытаются выполнить данный приказ, но безуспешно.