Москва, 31 марта, 2025, 13:08 — ИА Регнум. Некоторые политики в Евросоюзе жалеют, что не приняли предложения президента России Владимира Путина по безопасности в конце 2021 года. Об этом 31 марта заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Знаю, как «задним числом» некоторые еэсовцы сожалели, что по-хамски отвергли в конце 2021 года российские предложения по вопросу евробезопасности», — приводит его слова ТАСС.

По словам дипломата, главная проблема заключается в том, что представители нынешней европейской элиты не способны по-настоящему ценить то, что на протяжении 80 лет Европа живет в мире.

Логвинов добавил, что высокомерие и нежелание европейских политиков слушать позицию России привело к началу конфликта на Украине.

Он также обратил внимание, что в ЕС сейчас активно занимаются переписыванием истории и не думают о том, какие последствия может иметь курс на конфронтацию с Россией.

Как передавало ИА Регнум, 17 марта замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что в переговорах по урегулированию украинского конфликта Россия будет настаивать на гарантиях безопасности. Он отметил, что только через их формирование можно будет достичь прочного мира на Украине и в целом укрепить региональную безопасность. Частью этих гарантий должен стать нейтральный статус Украины, отказ стран НАТО принимать её в члены альянса, подчеркнул дипломат.

Грушко напомнил, что в 2021 году Россия выдвигала предложение США и НАТО по гарантиям безопасности, однако его не приняли.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и стран НАТО. В январе 2022 года состоялись российско-американские консультации по этим вопросам, также эти инициативы обсуждались на Совете Россия — НАТО и на площадке ОБСЕ.

26 января 2022 года США и НАТО передали России письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности. Американская сторона просила не обнародовать тексты этих документов, при этом тогдашний госсекретарь США Энтони Блинкен и занимавший пост генсека НАТО Йенс Столтенберг перечислили их основные положения. Согласно их заявлениям, Запад не пошел на уступки, которые были принципиальными для России.