Симферополь, 31 марта, 2025, 13:55 — ИА Регнум. Осквернение могил военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака и еще трех погибших участников спецоперации является нечеловеческим поступком. Об этом 31 марта заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«В Крыму подонки подожгли и осквернили могилы военкора Александра Федорчака и трех наших воинов СВО. Это поступок не человека, а подлость, ненависть и беспринципность зверья. Трусливо избегая схватки с живыми, они глумятся над мертвыми», — написал он в Telegram-канале.

Глава региона напомнил, что за подобные действия обязательно наступает расплата на законодательном и духовном уровне. Действия вандалов расследуют и осудят, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 24 марта ВСУ выпустили два реактивных кассетных снаряда из РСЗО HIMARS по автомобилю, в котором журналисты направлялись на съемку репортажа. В результате атаки киевского режима в Луганской Народной Республике (ЛНР) погибло шесть человек, в числе которых трое журналистов: военкор «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Также получил тяжелые ранения корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3956694" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Вандалы осквернили могилу военкора «Известий» Федорчака в Крыму

В ночь на 31 марта неизвестные осквернили могилу Федорчака в Нижнегорском районе Крыма. Позднее в этот же день СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»). Правоохранители устанавливают личности, совершившие акт вандализма.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 31 призвал применить самые жесткие меры к вандалам, осквернившим могилы участников спецоперации и военкора Федорчака в Крыму. Действия злоумышленников он назвал недопустимыми и чудовищными.

Гендиректор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин заявил, что акт вандализма был организован киевским режимом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия ведет борьбу «против вурдалаков».