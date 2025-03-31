Салехард, 31 марта, 2025, 13:06 — ИА Регнум. Ямало-Ненецкий автономный округ занял первое место среди российских регионов по уровню зарплат в небольших населенных пунктах. Об этом 31 марта сообщило «РИА Новости» со ссылкой на собственное исследование.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В материале уточняется, что в прошлом году номинальная зарплата в России выросла на 18,3% и достигла 76,5 тыс. рублей. Эксперты связали это с ростом жесткой конкуренцией за трудовые ресурсы в условиях кадрового дефицита.

По итогам 2024 года, первым в списке по средней зарплате в небольших населенных пунктах стал Ямало-Ненецкий автономный округ со средней чистой зарплатой в 146 тыс. рублей в месяц. На эту сумму в регионе можно купить 5,5 фиксированного набора товаров и услуг. Этот показатель в 2,6 раза выше медианного уровня зарплаты в малых и средних городах по стране.

Второе место занял Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату размером 138 тыс. рублей можно купить 5,1 стандартного набора товаров.

Третьей стала Магаданская область с результатом 4,9 стандартного набора на среднюю зарплату в размере 151 тыс. рублей.

Четвертое и пятое места достались Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре и Чукотскому автономному округу с результатом 4,6 и 4,4 стандартного потребительского набора. Зарплата в в малых и средних населенных пунктах ХМАО-Югре составила 115 тыс. рублей, а на Чукотке — 161 тыс. рублей.

В первой десятке также оказались Амурская область с результатом 4,1 набора, Республика Саха (Якутия) (4,15 набора товаров и услуг к зарплате в этом регионе), Сахалин (4,1), Иркутская (3,9) и Мурманская области (3,8).

Внизу таблицы оказались регионы Северного Кавказа.

Ранее, 6 марта, в России назвали самые высокооплачиваемые профессии, среди которых оказались дата-сайентисты и DevOps-инженеры из сферы IT, зарплаты которых составляют в среднем 250 тыс. (–6% за год) и 235 тыс. рублей (–7%) в месяц соответственно.

За ними следуют брокеры, зарплаты которых составляют в среднем 200 тыс. рублей (+38%). Также в список наиболее высокооплачиваемых профессий вошли агенты по недвижимости — 174 тыс. рублей (+26%) и геологи с геодезистами — 150 тыс. рублей (+23% и +13% соответственно). Далее следуют программисты — 148,2 тыс. рублей (+8%), прорабы — 144,5 тыс. рублей (+20%) и курьеры — 138,3 тыс. рублей (+25%).

В ноябре прошлого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что реальные заработные платы россиян постоянно растут, в том числе и в новых регионах, где идут боевые действия. Он подчеркнул, что за последние год-два зарплаты в реальном исчислении выросли более чем на 15%.