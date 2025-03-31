Мьянма, 31 марта, 2025, 13:54 — ИА Регнум. Российских медиков, прибывших в город Мандалай, планируется направить в больницы к пострадавшим от землетрясения. Об этом 31 марта рассказал руководитель сводного отряда МЧС РФ Сергей Воронцов.

Global Look Press/Myo Kyaw Soe/XinHua

«Было бы лучше, если бы наши медики из медицины катастроф приехали в больницы и поняли, какая необходима помощь», — заявил Воронцов на совещании с властями Мандалая.

Он отметил, что в этом случае не нужно будет везти тяжело раненых в аэромобильный госпиталь.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3956691" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Мьянме спасатели РФ достали лежавшую двое суток под завалами женщину

Воронцов сообщил, что в Мьянму прибыло более 120 сотрудников из аэромобильного отряда МЧС России «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». Кроме того, в Мандалай будут прибывать дополнительные силы. Российские специалисты работают в круглосуточном режиме.

Как сообщало ИА Регнум, 28 марта в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7, по другим оценкам — 7,9. Эпицентр находился недалеко от Мандалая. За ним последовало второе землетрясение магнитудой 6,4. В результате погибли 1,7 тыс. человек, еще 3,4 тыс. человек получили травмы различной степени тяжести.

В Мьянму по указанию президента России Владимира Путина были направлены два самолета МЧС со сводным отрядом из 120 спасателей. Российские спасатели вместе с коллегами из Китая извлекли из-под завалов женщину, которая двое суток пролежала под грудой бетона. Спасательная операция длилась восемь часов.