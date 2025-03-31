В Мьянме врачей из РФ направят в больницы к пострадавшим от землетрясения
Мьянма, 31 марта, 2025, 13:54 — ИА Регнум. Российских медиков, прибывших в город Мандалай, планируется направить в больницы к пострадавшим от землетрясения. Об этом 31 марта рассказал руководитель сводного отряда МЧС РФ Сергей Воронцов.
«Было бы лучше, если бы наши медики из медицины катастроф приехали в больницы и поняли, какая необходима помощь», — заявил Воронцов на совещании с властями Мандалая.
Он отметил, что в этом случае не нужно будет везти тяжело раненых в аэромобильный госпиталь.
Воронцов сообщил, что в Мьянму прибыло более 120 сотрудников из аэромобильного отряда МЧС России «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». Кроме того, в Мандалай будут прибывать дополнительные силы. Российские специалисты работают в круглосуточном режиме.
Как сообщало ИА Регнум, 28 марта в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7, по другим оценкам — 7,9. Эпицентр находился недалеко от Мандалая. За ним последовало второе землетрясение магнитудой 6,4. В результате погибли 1,7 тыс. человек, еще 3,4 тыс. человек получили травмы различной степени тяжести.
В Мьянму по указанию президента России Владимира Путина были направлены два самолета МЧС со сводным отрядом из 120 спасателей. Российские спасатели вместе с коллегами из Китая извлекли из-под завалов женщину, которая двое суток пролежала под грудой бетона. Спасательная операция длилась восемь часов.