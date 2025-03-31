Москва, 31 марта, 2025, 13:05 — ИА Регнум. Технологический холдинг VK вместе с АНО «Цифровая экономика» открывают новый сезон всероссийского проекта «Цифровой ликбез», направленного на повышение цифровой грамотности и кибербезопасности среди школьников. Их научат, как защитить себя и своих близких от интернет-мошенников.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В этом году учеников 1–11-х классов ждут интерактивные уроки о технологиях защиты данных, способах распознавания мошенников и безопасности старшего поколения в интернете. В обучающих роликах детям расскажут, как работают алгоритмы безопасности соцсетей, как защитить свои аккаунты и выявить кибермошенников.

Материалы разбиты для разных возрастных групп и доступны на сайте проекта. Кроме того, VK запускает тематическую онлайн-игру Fortnite, где пользователи смогут в увлекательной форме изучить основы информационной безопасности.

«VK уделяет большое внимание информационной безопасности и постоянно совершенствует технологии защиты пользователей наших сервисов. Мы постоянно работаем над просветительскими инициативами в сфере информационной безопасности. Например, недавно мы запустили «Центр безопасности VK», где пользователи могут узнать, как обезопасить свои аккаунты, и посмотреть лекции по основам киберграмотности», — отметил директор по информационной безопасности компании Рустэм Газизов.

Он также призвал обучаться информационной безопасности с детских лет, отметив, что VK стремится предоставить такую возможность как можно большему количеству школьников.

Генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко указал на то, что ролики «Цифрового ликбеза» подготовлены при участии экспертов VK, являющейся одной из ведущих российских ИТ-компаний. Он тоже считает, что безопасному поведению в интернете нужно начинать обучать в школе.

«В игровой форме, на доступных примерах ребята смогут узнать, как обеспечить защиту личных данных в соцсетях и не попасться на уловки кибермошенников. Благодарим VK за привлечение внимания к теме цифровой грамотности: защитить подрастающее поколение и привить навыки осознанного использования цифровых сервисов — наша общая задача», — добавил Плуготаренко.

Проект реализован при поддержке Минпросвещения и Минцифры России в рамках нацпроекта «Кадры для цифровой трансформации» и национальной цели «Технологическое лидерство». В 2024 году уроки проекта посмотрели более 500 тыс. школьников.

Как передавало ИА Регнум, председатель правления Сбербанка Станислав Кузнецов 4 марта сообщил, что в 2024 году ущерб гражданам РФ от преступлений в сфере информационных технологий составил не менее 295 млрд рублей. При этом он назвал эту сумму неокончательной и предположил, что реальный показатель значительно выше.