Горловка, ДНР, 31 марта, 2025, 12:44 — ИА Регнум. Правоохранители начнут расследование по факту атаки украинского беспилотника на журналистов «Вести Донецк» в Донецкой Народной Республике. Об этом 31 марта заявили в пресс-службе Следственного комитета России.

ГТРК «Донецк»

30 марта съемочная группа ГТРК «Донецк» попала под удар дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) во время выполнения редакционного задания в Горловке. Беспилотник намеревался атаковать автомобиль, в котором находились водитель, телеоператор и корреспондент. Водитель успел увернуться, из-за чего БПЛА взорвался рядом с машиной. Часть осколков попали в авто.

«Следователи СК России установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — указано в Telegram-канале ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, водитель съёмочной бригады ГТРК «Донецк» при атаке дрона получил контузию. Его отправили на амбулаторное лечение. Также медпомощь потребовалась оператору.

Это не первый случай, когда ВСУ наносят удары по российским журналистам в зоне спецоперации. 26 марта в Краснояружском районе Белгородской области на мине подорвался автомобиль съемочной группы Первого канала. В результате взрыва военкор Анна Прокофьева погибла, а оператор Дмитрий Волков получил серьезные ранения.

До этого, 24 марта, ВСУ выпустили два реактивных кассетных снаряда из РСЗО HIMARS по автомобилю, в котором журналисты направлялись на съемку репортажа. В результате атаки киевского режима в Луганской Народной Республике (ЛНР) погибло шесть человек, в числе которых трое журналистов: военкор «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Также получил тяжелые ранения корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ обстреливают военных корреспондентов в ДНР по заданию киевского режима. По его словам, журналисты часто оказываются под обстрелами из-за общественной важности работы по освещению событий на фронте.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник подчеркнул, что киевскому режиму не нравится слышать правду о собственных преступлениях. Для украинских нацистов атаки на гражданских, охота за корреспондентами стали обыденной практикой, однако это не перестаёт быть военным преступлением, напомнил он.