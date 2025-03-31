Казань, 31 марта, 2025, 12:41 — ИА Регнум. Управление ФСБ РФ по Республике Татарстан выявило схему хищения бюджетных средств директором и его заместителем в региональном филиале «Роскадастр». Об этом 31 марта заявила пресс-служба ведомства.

УФСБ России по Татарстану

По версии следствия, фигуранты ежемесячно начисляли дополнительные премии сотрудникам филиала, а затем собирали их. В результате этих действий в период с октября 2024 по март 2025 года был нанесен ущерб бюджету в размере более 1,5 млн руб.

Против них также завели уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

На официальном сайте «Роскадастра» директором с ноября 2024 года значится Ильнур Хисматуллин, у него также есть четыре заместителя.

Ранее 12 марта в беседе с ИА Регнум пресс-служба УФСБ России сообщила о задержании гендиректора одного из предприятий дорожного хозяйства в Запорожской области за хищение бюджетных денег в особо крупном размере. Отмечается, что обвиняемый умышленно завысил объем выполненных работ при выполнении госконтракта.

19 марта в Петербурге также арестовали начальника радиотехнической службы ВМФ, капитана первого ранга Олега Лопатиева за взятку. Следствие установило, что обвиняемый запросил 8 млн рублей у гендиректора АО «Изумруд» за покровительство при выполнении контракта в рамках гособоронзаказа в 2024–2026 годах.