Москва, 31 марта, 2025, 12:46 — ИА Регнум. Украинские формирования продолжают атаки на объекты энергетической инфраструктуры в России. Об этом 31 марта сообщило Минобороны РФ.

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«В течение прошедших суток, несмотря на заявления киевского режима о ненанесении ударов по энергообъектам, ВСУ продолжали атаковать энергетическую инфраструктуру Российской Федерации», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что вечером 13 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из артиллерии опору линии электропередачи в Брянской области, в результате чего из-за обрыва провода отключилась высоковольтная линия и было прекращено электроснабжение бытовых потребителей в Суземском районе.

Позднее в этот же день украинская армия атаковала дроном в регионе комплектную трансформаторную подстанцию, из-за чего было прекращено электроснабжение бытовых потребителей в Севском районе.

В Минобороны РФ подчеркнули, что продолжающиеся намеренные удары ВСУ по российским энергетическим объектам говорят о полной недоговороспособности Киева по любым его обязательствам по урегулированию украинского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора согласовали инициативу о прекращении Москвой и Киевом взаимных ударов по энергообъектам друг друга. Президент РФ после этого отдал соответствующий приказ российским военным.

При этом украинские формирования уже в ночь на 19 марта ударили тремя дронами по нефтебазе у станицы Кавказской в Краснодарском крае. Позднее они подорвали газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области, ударили по электроподстанции в Пологах Запорожской области, а также попытались нанести удар БПЛА по нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская» на Кубани и газораспределительной станции под Белгородом. Также ВСУ 25 марта попытались ударить по энергетическим объекты в Краснодарском крае, ЛНР и Крыму.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 марта рассказал, что глава государства пока не отменял приказ о приостановке ударов по энергообъектам на контролируемой киевским режимом территории. Позднее, 28 марта, представитель Кремля отметил, что Киев полностью утрачивает контроль над всеми процессами на Украине, включая действия украинских формирований.